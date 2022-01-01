المستوطنون وجنود الاحتلال يعتدون على المشاركين بفعالية لزراعة الأشجار في مسافر يطا

الخليل / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي ومجموعات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، على المشاركين بفعالية لزراعة أشجار زيتون على أراض مهددة بالمصادرة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، بان قوات الاحتلال ومجموعات كبيرة من مستوطني "سوسيا"، هاجموا المشاركين بفاعلية لزراعة أشجار زيتون على اراضي "وادي الرخيم" المهددة بالاستيلاء عليها بمسافر يطا، والتي تعود ملكيتها لعائلتي الهريني والدعاجنة، واعتدوا عليهم بالضرب والشتم بألفاظ نابية وعنصرية.

وأضاف أن المشاركين بالفعالية التي نظمها اقليم حركة فتح /يطا بالتعاون مع أصحاب الأراضي، تمكنوا من إزالة خيمة كان المستوطنون قد نصبوها في وقت سابق على تلك الأراضي تمهيدا للاستيلاء عليها.