الاحتلال يهدم 7 منشآت شرق القدس

القدس المحتلة / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 7 منشآت قرب بلدة عناتا شرق القدس.

وقال رئيس بلدية عناتا طه الرفاعي ، إن قوات الاحتلال هدمت 4 بركسات و3 حظائر للأغنام تعود لمجموعة أفراد من عائلة الكرشان، وذلك في منطقة وعر البيك بمحاذاة الشارع الالتفافي الواصل ما بين بلدتي عناتا والزعَيِّم.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد هدمت الأربعاء الماضي منشأة تجارية لتصليح المركبات وجدارا استناديا يحيط بها قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، للمواطن سالم أبو مرخية قرب عناتا.

يشار إلى أن الاحتلال ينفذ منذ أكثر من عام عمليات هدم للمنشآت التجارية والصناعية في تلك المنطقة، بحجة البناء دون ترخيص.