الاحتلال يهدم محلا تجاريا ويزيل بسطات خضار ويخطر بهدم 5 منشآت قرب حاجز "الجلمة"

جنين / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، محلا تجاريا، وأزالت عددًا من بسطات الخضار، وأخطرت بهدم 5 منشآت تجارية قرب الحاجز العسكري "الجلمة" شمال جنين.

وقال رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة، إن جرافات الاحتلال هدمت وأزالت عددا من البسطات التي تقع على جانبي الطريق المؤدية إلى حاجز الجلمة، علما أن هذه البسطات هي مصدر الرزق الوحيد للمواطنين هناك.

وأضاف أبو فرحة، أن قوات الاحتلال هدمت محلا لبيع الخضار والفواكه في محيط المكان يعود للمواطن عمر أبو زهو.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم منشأتين تجاريتين في المكان ذاته، تعود للمواطن أمير أبو زهو، حيث أمهلته عشرة أيام، تمهيدا لهدم منشأة للألعاب، فيما أخطرت بهدم أخرى لبيع الأدوات الفخارية.

كما سلّمت تلك القوات المواطنين اخطارات بهدم 3 منشآت تجارية أخرى، تعود لكل من: محمص المستاد، وورشة حدادة تعود للموطن علي لحلوح، ومحل خضار يعود لمؤمن أبو فرحة.