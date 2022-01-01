الصحة بغزة: زيادة أعداد المصابين بكورونا ودعوات للتطعيم

غزة / سما /

قالت وزارة الصحة في غزة ان هناك زيادة واضحة في اعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأضافت في بيان لها :"بناء على الوضع الوبائي الحالي والزيادة الواضحة في عدد حالات كوفيد-19 المسجلة في محيط قطاع غزة تعلن وزارة الصحة الفلسطينية أنه يتم عمل الفحوصات للحالات المشتبه باصابتها بمرض كوفيد - 19 في مراكز الرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة وهي على النحو التالي (مركز شهداء رفح، مركز شهداء خانيونس، مركز شهداء بني سهيلا، مركز صحي شهداء دير البلح، مركز صحي شهداء الشاطئ، مركز صحي مسقط الرحمة، مركز صحي مسقط الشمال) وجميع المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث في قطاع غزة (22مركز صحي) .







ودعت وزارة الصحة من لم يتلقَ التطعيم بالمسارعة الى تلقيه حفاظا على صحتهم .