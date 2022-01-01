"التعليم" تؤكد وجود محاولات للتأثير على امتحانات "توجيهي"

غزة/ سما /

أكد صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، وجود محاولات للتأثير على سير امتحانات الثانوية العامة "توجيهي 2022"، منذ انطلاقها بداية الشهر الجاري.

وقال الخضور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إنه تم رصد عدة محاولات لاستخدام مكبرات صوت بهدف إيهام الطلبة بأن هناك إجابات بتم تقديمها لهم.

واعتبر أن ذلك "يسيء لسمعة الامتحان"، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة إجراءات، وأن الوزارة لن تتردد باتخاذ أي إجراء للحفاظ على مصداقية الامتحان.

ولفت إلى أن هناك "عمليات لنشر أخبار مغلوطة حول امتحانات التوجيهي في فلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، داعيًا الطبة لاستقاء المعلومات من الوزارة فقط.