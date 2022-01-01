رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، خبر إصابة فتى في أريحا، واقتحام قبة الصخرة المشرفة، وعمليات هدم واخطارات واسعة بالضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-إصابة فتى في أريحا واقتحام قبة الصخرة المشرفة وعمليات هدم وإخطارات واسعة بالضفة

-الرئيس يهاتف المناضلة انتصار الوزير للاطمئنان على صحتها ويتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية

-"الداخلية" تدعو أبناء شعبنا المغتربين إلى تسجيل أبنائهم فور وصولهم فلسطين

-مجلس إقليم لوار أتلانتيك الفرنسي يصوت

-الصين تعرب عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

-اشتية يشدد على أهمية إزالة منظمة التحرير من قوائم الإرهاب الأميركية واعتبارها شريكا بالسلام

-جمعية حماية وحرية الصحفيين الأميركية تتهم إسرائيل بقتل 16 صحفيا فلسطينيا

-الصحافة اللبنانية تنتقد زيارة هنية.. كفى استعراض نتائج الحروب التي عانت منها غزة

-المصادقة على حل الكنيست بالقراءة الأولى

-قوات القمع تقتحم غرفة 2 في "عسقلان".. وتدهور سريع بالوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد

-البيرة: تأبين الكاتب والمفكر فيصل حوراني

-"التربية": حماية وضبط امتحان الثانوية العامة أولوية قصوى

-رمزي وسمية.. عندما يتحول الألم إلى انتصار

"الأيام":

-الاحتلال يشن حملة هدم وتجريف واقتلاع وإخطار واسعة في محافظات عدة

-معطيات إحصائية: الفلسطينيون واليهود يتساوون عددا في فلسطين التاريخية

-الاحتلال يرفض الإفراج المبكر عن الأسير أحمد مناصرة

-الاحتلال يقتحم «الأقصى» ويعتقل شاباً بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

-إسرائيل: وفاتان بـ"كورونا" ونحو 13 ألف إصابة

-بينيت: يمكن استخدام السايبر بدلا من إرسال قوات كوماندوز

-غزة: ظهور تصدعات في برج سكني تعرض للقصف الإسرائيلي قبل عام

-الصدر يدين رفض صالح توقيع قانون تجريم التطبيع

-التماس لـ"العليا" الإسرائيلية ضد إجراءات الاحتلال بشأن دخول ومكوث الأجانب في الضفة

-إسرائيل: استقالات جماعية في صفوف "حرس الحدود"

-الأردن يؤكد: الوضع في العقبة بات "تحت السيطرة" بعد حادث تسرب الغاز

-تركيا تدعم ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى "الأطلسي"

-روسيا تقول إنها تريد استسلام أوكرانيا.. قمة "السبع" تتعهد بتشديد الخناق على موسكو

"القدس":

-الاستيلاء على أراض وعمليات هدم وإخطارات

-اقتحام الأقصى واعتقال شاب بدعوى محاولة طعن

-مضاعفة عدد الكاميرات لحماية المقتحمين للأقصى والبؤر الاستيطانية

-التماس للعليا: إجراء دخول ومكوث الأجانب في الضفة يضر بالمجتمع الفلسطيني

-تنديد بـ «التسوية التهويدية» لأراضي القدس

-اتهام ترامب بمحاولة انقلاب يسبب صداعاً لأميركا

-روسيا تسعى لاستسلام أوكرانيا