أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، خبر إصابة فتى في أريحا، واقتحام قبة الصخرة المشرفة، وعمليات هدم واخطارات واسعة بالضفة.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
-إصابة فتى في أريحا واقتحام قبة الصخرة المشرفة وعمليات هدم وإخطارات واسعة بالضفة
-الرئيس يهاتف المناضلة انتصار الوزير للاطمئنان على صحتها ويتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية
-"الداخلية" تدعو أبناء شعبنا المغتربين إلى تسجيل أبنائهم فور وصولهم فلسطين
-مجلس إقليم لوار أتلانتيك الفرنسي يصوت
-الصين تعرب عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
-اشتية يشدد على أهمية إزالة منظمة التحرير من قوائم الإرهاب الأميركية واعتبارها شريكا بالسلام
-جمعية حماية وحرية الصحفيين الأميركية تتهم إسرائيل بقتل 16 صحفيا فلسطينيا
-الصحافة اللبنانية تنتقد زيارة هنية.. كفى استعراض نتائج الحروب التي عانت منها غزة
-المصادقة على حل الكنيست بالقراءة الأولى
-قوات القمع تقتحم غرفة 2 في "عسقلان".. وتدهور سريع بالوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد
-البيرة: تأبين الكاتب والمفكر فيصل حوراني
-"التربية": حماية وضبط امتحان الثانوية العامة أولوية قصوى
-رمزي وسمية.. عندما يتحول الألم إلى انتصار
"الأيام":
-الاحتلال يشن حملة هدم وتجريف واقتلاع وإخطار واسعة في محافظات عدة
-معطيات إحصائية: الفلسطينيون واليهود يتساوون عددا في فلسطين التاريخية
-الاحتلال يرفض الإفراج المبكر عن الأسير أحمد مناصرة
-الاحتلال يقتحم «الأقصى» ويعتقل شاباً بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن
-إسرائيل: وفاتان بـ"كورونا" ونحو 13 ألف إصابة
-بينيت: يمكن استخدام السايبر بدلا من إرسال قوات كوماندوز
-غزة: ظهور تصدعات في برج سكني تعرض للقصف الإسرائيلي قبل عام
-الصدر يدين رفض صالح توقيع قانون تجريم التطبيع
-التماس لـ"العليا" الإسرائيلية ضد إجراءات الاحتلال بشأن دخول ومكوث الأجانب في الضفة
-إسرائيل: استقالات جماعية في صفوف "حرس الحدود"
-الأردن يؤكد: الوضع في العقبة بات "تحت السيطرة" بعد حادث تسرب الغاز
-تركيا تدعم ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى "الأطلسي"
-روسيا تقول إنها تريد استسلام أوكرانيا.. قمة "السبع" تتعهد بتشديد الخناق على موسكو
"القدس":
-الاستيلاء على أراض وعمليات هدم وإخطارات
-اقتحام الأقصى واعتقال شاب بدعوى محاولة طعن
-مضاعفة عدد الكاميرات لحماية المقتحمين للأقصى والبؤر الاستيطانية
-التماس للعليا: إجراء دخول ومكوث الأجانب في الضفة يضر بالمجتمع الفلسطيني
-تنديد بـ «التسوية التهويدية» لأراضي القدس
-اتهام ترامب بمحاولة انقلاب يسبب صداعاً لأميركا
-روسيا تسعى لاستسلام أوكرانيا