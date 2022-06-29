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الجهاد تنعي شهيدها محمد مرعي وتؤكد: كتيبة جنين رأس حربة في مقاومة الاحتلال

الأربعاء 29 يونيو 2022 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد تنعي شهيدها محمد مرعي وتؤكد: كتيبة جنين رأس حربة في مقاومة الاحتلال



رام الله / سما /

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 29/6/2022،  إلى جماهير شعبنا وأمتنا ابنها الشهيد المجاهد محمد ماهر مرعي (23 عاماً) من مخيم جنين البطل وأحد مجاهدي كتيبة جنين في وحدة الإرباك الليلي، والذي ارتقى خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لحي مراح في مدينة جنين فجر اليوم.

وودعت حركة الجهاد الإسلامي، الشهيد المجاهد محمد مرعي، الذي انضم لقافلة عظيمة من الشهداء، مؤكدةً أن هذا الدم الطاهر هو خط سيرنا ودليلنا على طريق الحرية والكرامة لشعبنا.

وشددت الحركة، على أن هذه المعركة المستمرة بين تمام الحق وتمام الباطل، تثبت إرادة شعبنا وإصراره الكبير على استعادة حقوقه، ومواجهة الجرائم الإرهابية التي يرتكبها جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وقالت :"ما تزال جنين وكتيبتها المجاهدة تشكلان رأس حربة وأنموذجاً مبهراً من التضحية والمقاومة، والتصدي بكل قوة وعنفوان للاحتلال الذي يواصل اقتحامه للمدن والقرى."

وتوجهت الحركة بأحر التعازي والمواساة، لعائلة الشهيد محمد مرعي، داعيةً بالشفاء العاجل للجرحى الأبطال، وشددت أن دماء الشهداء ستبقى نوراً يضيء طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين.

#الجهاد الاسلامي محمد مرعي #الجهاد كتيبة جنين سرايا القدس

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