  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير قصي حمدية من اليامون يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

الأربعاء 29 يونيو 2022 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل الأسير قصي عادل إبراهيم حمدية من بلدة اليامون، غرب مدينة جنين، اليوم الأربعاء، عامه الـ 20 في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الاحتلال اعتقل الأسير حمدية بتاريخ 29/6/2003 بعد محاصرة المنطقة الشرقية من بلدته اليامون، ومداهمة منزل عائلته، ومن ثم جرى نقله إلى التحقيق، ووجهت له تهمة المشاركة في التصدي لقوات الاحتلال خلال اجتياح مدينة جنين عام 2002، وتنفيذ العديد من العمليات العسكرية.

وأضاف، أن محكمة الاحتلال أصدرت بحق الأسير حمدية، حكماً بالسجن الفعلي مدة 28 عاماً، مشيرا الى أن والدة الأسير حمدية توفيت العام الماضي وحرمه الاحتلال من وداعها.

#سجون الاحتلال #قصي حمدية

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : هذا ما طلبته "إسرائيل" من مصر بعد تصريحات القسام حول أسراها لدى حماس

شاهد ..القسام تعرض مشاهد لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها

مصر.. الحكم بإعدام 9 من قيادات الإخوان المسلمين

قتلها وشوهها .. النيابة المصرية تكشف تفاصيل مقتل المذيعة شيماء جمال

بينيت: يمكن استخدام "السايبر" بدلا من إرسال قوات كوماندوز

"مقتنع بمصداقية وجدية الاعلان".. مسؤول إسرائيلي يدعو لأخذ إعلان القسام على محمل الجد

المحكمة العليا في الإمارات تلغي قرار الإعدام بحق الحيفاوية فداء

الأخبار الرئيسية

news-290622-palestine.jordan

صحيفة : الرئيس عباس يأمر بتجميد هذه القرارات بانتظار بايدن ..

هشام

قناة عبرية تزعم : حماس رفضت عرضا قدمه الاحتلال مؤخرا لتبادل الأسرى

استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام جنين

مصادر : حماس مُستعدة لتنفيذ صفقة تبادل إنسانية عاجلة بهذه الشروط

الاحتلال يزعم محاولة طعن جندي اسرائيلي في القدس واعتقال المنفذ..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم