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الشعبية: قرار الأونروا بحق 6 مدرسين خطير

الأربعاء 29 يونيو 2022 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: قرار الأونروا بحق 6 مدرسين خطير



غزة/ سما /

وصفت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اتخاذ إدارة الأونروا إجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر "التحريض على الاحتلال" بالقرار الخطير الذي يجب التراجع عنه فورًا.


واعتبرت الدائرة في بيان لها، أن استناد إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إلى تقرير صادر عن منظمة  UN WATCH الإسرائيلية لاتخاذ هذه الإجراءات، يؤكد تواطؤها وتماهيها مع حالة التحريض التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الموظفين لمجرد انحيازهم لقضيتهم، والتعبير عن تمسكهم بالثوابت والحقوق الوطنية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة بالفعاليات والأنشطة الوطنية المختلفة. وفق نص بيانها.

وشددت الدائرة أن هذا القرار السياسي بالامتياز والمُنحاز للاحتلال والمعادي لحق الشعب الفلسطيني وقضيته سيكون له تداعيات وخيمة على العلاقة بين شعبنا وإدارة الأونروا، ما يتطلب من الإدارة وبشكل عاجل التراجع عنه وعدم تكراره، لأنه يمس مسائل وطنية حساسة وثابتة. بحسب نص البيان.

وأكدت الدائرة أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بأي حال من الأحوال بتنفيذ هذا القرار، وستتصدى بكل قوة لحالة رضوخ الإدارة للضغوط والتحريض الإسرائيلي.

وختمت الدائرة بيانها مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم وعملهم وخاصة موظفي الأونروا والمعلمين في التعبير عن رأيهم ومواقفهم المساندة لقضيتهم، والمناهضة للاحتلال بالطريقة التي يرونها مناسبة لتسليط الضوء أمام حقيقة الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا، داعيةً الأونروا إلى التوقف عن هذه السياسة المزدوجة والانحياز لعدالة قضية فلسطين، وفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبدلاً أن تنُصّب نفسها شرطياً لحساب الاحتلال. كما جاء في البيان.

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