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الصين تحذر من حرب عالمية شاملة بسبب الازمة الاوكرانية

الأربعاء 29 يونيو 2022 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تحذر من حرب عالمية شاملة بسبب الازمة الاوكرانية



نيويورك/وكالات/

حثت الصين حلف شمال الأطلسي "الناتو "على عدم استخدام الصراع في أوكرانيا لتأجيج حرب باردة جديدة.

وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحث حلف الناتو على تعلم دروسه وعدم استخدام الأزمة في أوكرانيا كذريعة لإثارة مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة".

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "إلى حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، على مدار 8 سنوات، من قبل نظام كييف".

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