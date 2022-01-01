الصين تحذر من حرب عالمية شاملة بسبب الازمة الاوكرانية

نيويورك/وكالات/

حثت الصين حلف شمال الأطلسي "الناتو "على عدم استخدام الصراع في أوكرانيا لتأجيج حرب باردة جديدة.

وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحث حلف الناتو على تعلم دروسه وعدم استخدام الأزمة في أوكرانيا كذريعة لإثارة مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة".

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "إلى حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، على مدار 8 سنوات، من قبل نظام كييف".