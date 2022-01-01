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الاردن : لا تحالف عسكري عربي يضم اسرائيل

الأربعاء 29 يونيو 2022 07:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن : لا تحالف عسكري عربي يضم اسرائيل



عمان/سما/

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن يدعم كل طرح يدفع باتجاه عمل عربي مؤسساتي مشترك في مواجهة التحديات، مؤكدا عدم وجود أي طرح بشأن تحالف عسكري يضم إسرائيل.

وفي تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي:" ننسق لتقديم طرح عربي مشترك ينسجم مع الاحتياجات والأولويات، وهناك حاجة لعمل مشترك في مواجهة تحديات تتعاظم وهذا ما سنثيره مع الولايات المتحدة".

وأكد وزير الخارجية الأردني ان عمّان تريد علاقات طيبة مع إيران وأنه "لابد من حوار يعالج كل أسباب التوتر".

وشدد وزير الخارجية الأدرني على أنه " ليس هناك أي حديث عن تحالف عسكري تكون إسرائيل جزءا منه خلال زيارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن للمنطقة".

وواصل:"لا بد من إيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق المفاوضات عبر جهد إقليمي دولي حقيقي" و"لم يطرح علينا أي شيء عن تحالف عسكري يضم إسرائيل في هذه المرحلة".

وأشار الصفدي إلى أنه "لا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية وينبغي إطلاق جهد حقيقي لحلها".

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