  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زوارق الاحتلال تفجر قاربا في عرض بحر مدينة رفح

الأربعاء 29 يونيو 2022 07:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوارق الاحتلال تفجر قاربا في عرض بحر مدينة رفح



غزة/سما/

فجرت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، احد قوارب الصيادين غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة.

وقال منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر: إن زوارق الاحتلال فجرت أحد قوارب الصيد العاملة في ميناء رفح جنوب القطاع اثر تعرضها لاستهداف مباشر من قبل الزوارق الحربية التي تطلق نيران رشاشاتها بين الحين والآخر تجاه قوارب الصيادين ".

وأوضح أن القارب المتفجر لم يعرف أن كان على متنه صيادين ويتم المتابعة لمعرفة ذلك ولمن تعود ملكيته، مؤكداً أن زوارق الاحتلال توجه كشافات الإنارة تجاه القارب المتفجر.

وبين بكر أن زوارق الاحتلال استهدفت قوارب الصيادين العاملة في عرض بحر القطاع خلال الساعات الماضية بشكل عنيف.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : هذا ما طلبته "إسرائيل" من مصر بعد تصريحات القسام حول أسراها لدى حماس

العلاقة مع الحوثيين جيدة.. قيادي في حماس يكشف حقيقة عودة العلاقات مع سوريا و طبيعة العلاقات مع مصر

مصر.. الحكم بإعدام 9 من قيادات الإخوان المسلمين

مصادر : حماس مُستعدة لتنفيذ صفقة تبادل إنسانية عاجلة بهذه الشروط

زعماء "السبع" يسخرون من بوتين وهو عاري الصدر (فيديو)

قتلها وشوهها .. النيابة المصرية تكشف تفاصيل مقتل المذيعة شيماء جمال

"مقتنع بمصداقية وجدية الاعلان".. مسؤول إسرائيلي يدعو لأخذ إعلان القسام على محمل الجد

الأخبار الرئيسية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام جنين

مصادر : حماس مُستعدة لتنفيذ صفقة تبادل إنسانية عاجلة بهذه الشروط

الاحتلال يزعم محاولة طعن جندي اسرائيلي في القدس واعتقال المنفذ..

لاول مرة ..الفلسطينيون يتفوقون عددا على اليهود في أرض فلسطين التاريخية

شاهد ..القسام تعرض مشاهد لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم