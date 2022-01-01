القواسمي يطلع وفدين أميركيين على ممارسات إسرائيل العنصرية

رام الله/سما/

أطلع عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسامة القواسمي وفدين أميركيين، على ممارسات إسرائيل الاستعمارية والعنصرية، وعلى التقارير الدولية التي تصف إسرائيل بنظام الفصل العنصري وآخرها تقارير "آمنستي"، و"هيومان رايتس ووتش"، و"بتسيلم"، وغيرها من التقارير الدولية والصادرة عن مؤسسات حقوقية، التي تجمع على رفض الممارسات الإسرائيلية بحق شعبنا.

جاء ذلك خلال استقبال القواسمي للوفدين الأميركيين، أحدهما من كبار موظفي الكونغرس الأميركي والآخر ضم نشطاء ورجال أعمل وسياسيين من مختلف الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله.

وقدم القواسمي للوفدين الرواية الفلسطينية في الحل المستندة للحق والقانون الدولي، مؤكدا رفض شعبنا وقيادتنا لازدواجية المعايير.