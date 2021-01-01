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الرئيس يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية

الثلاثاء 28 يونيو 2022 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية



رام الله / سما /

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التقرير السنوي للعام 2021 الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك خلال استقبال الرئيس، مساء الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس الديوان إياد تيم.

وأطلع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، سيادة الرئيس على أبرز نتائج التقرير السنوي للديوان، حيث شمل التقرير 106 تقارير موزّعة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسيادية.

وأشار إلى أن الديوان قام بمعالجة 280 شكوى مقدمة له، تم ترحيلها من العام الماضي، بالإضافة إلى 266 شكوى خلال العام 2021، بالإضافة إلى تدقيق الحساب الختامي لدولة فلسطين للعام 2019، مشيرا إلى أن التقرير السنوي ركّز على قطاع الخدمات المرتبطة بالمواطن، حيث احتوى على نتائج التدقيق في ملف إدارة أزمة وباء "كورونا"، والاهتمام بالتدقيق على القطاع الصحي وقطاع التعليم.

وأوضح تيم أن الديوان نفذ طلبات تدقيق قدمت من مؤسسة الرئاسة، ومن قبل الحكومة ومؤسسات عامة أخرى، بالإضافة إلى التعامل مع الجهات الرديفة العربية والدولية.

وأشاد الرئيس بالجهود التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية والإدارية في مجال الرقابة والتدقيق على عمل مؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص أيضا، مؤكدا دعمه الكامل لعمل الديوان.

وحضر اللقاء: رئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، ونائب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أمل فرج، ومدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية جفال جفال.

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