غنيم: العمل جار على استكمال تطوير مجموعة من التشريعات الناظمة لقطاع المياه

رام الله / سما /

قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم إنه يتم العمل حاليا على استكمال تطوير مجموعة من التشريعات الناظمة لقطاع المياه والأنظمة الخاصة بإنشاء شركة مياه فلسطين، وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لقطاع المياه الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية العاملة في قطاع المياه، الذي عقد في مقر سلطة المياه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة غنيم وبحضور الممولين الدوليين، ومنظمات الأمم المتحدة، والوزارات الشريكة.

وجاء اللقاء لتسليط الضوء على أبرز التطورات في المشاريع والبرامج القائمة والمستقبلية، وبحث آليات الدعم والتعاون لإنجاز المشاريع ذات الأولوية وتنفيذ الخطط المستقبلية.

وأشار غنيم إلى العمل على إعادة هيكلة قطاع المياه، بما يشمل تأهيل دائرة مياه الضفة الغربية وتأسيس وحدة تزويد المياه على مستوى الجملة كنواة لشركة المياه الوطنية في غزة، وتنفيذ مجموعة التدخلات لإنشاء مرافق المياه الإقليمية.

وأكد على الأولويات التي فرضها اجتماع المانحين الأخير، الذي عقد في بروكسل في آيار الماضي، حيث تم استعراض التطورات على هذه الملفات، وما أنجزته سلطة المياه على إثرها وبدعم من الممولين، من إعداد الدراسات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الخاصة بها.

وأطلع الحضور على التطور في تنفيذ المشاريع التي يتم العمل بها لدعم الأغوار، تنفيذا لخطة الحكومة الهادفة لمواجهة مخططات الضم، من خلال موازنة الحكومة المخصصة لسلطة المياه، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها لتوفير كميات مياه إضافية، لا سيما مشروع كميات المياه الإضافية (نقاط الربط)- رام الله، والذي يهدف إلى إنشاء نظام مائي متكامل لمنطقة شمال رام الله، ومشروع كميات المياه الإضافية (نقاط الربط)- جنين.

وفيما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي وبرامج إعادة الاستخدام، أكد غنيم أن هذا الجانب يعد أولوية قصوى، فهو يساهم في تحقيق الحد من الاقتطاعات أحادية الجانب من قبل الجانب الإسرائيلي، من خلال التقليل من المياه العادمة العابرة للحدود من جهة، وإيجاد مصدر بديل للزراعة والتي تستهلك الحصة الأكبر من كميات المياه المتاحة لنا.

وبين أنه تم الانتهاء من إنشاء خزانات المياه وخطوط النقل في قطاع غزة، لاستيعاب كميات إضافية من المياه المشتراة، والبدء بتنفيذ عدد من مشاريع إعادة هيكلة شبكات خلط وتوزيع المياه، والخطوط الناقلة وخزانات المياه، إلى جانب العمل بمشروع إعادة استخدام المياه المعالجة من محطة شمال غزة، لري 5 آلاف دونم ضمن برنامج التكيف المناخي.

وأشاد غنيم بدور الشركاء في توفير الدعم اللازم للمشاريع ذات الأولوية، مشيرا إلى أهمية دور الشركاء في الضغط على الجانب الإسرائيلي لوضع آلية واضحة بخصوص مياه الصرف الصحي العابرة للحدود ولإعطاء الموافقات على مواقع محطات المعالجة في شرق بيت لحم- جنوب القدس، مؤكدا ضرورة توفير الدعم اللازم لدعم خطة الإصلاح فيما يخص إنشاء مرافق المياه الإقليمية.

وجرى خلال اللقاء تقديم عروض فنية متخصصة من قبل طاقم سلطة المياه، والتي غطت جميع الجوانب الفنية والاحتياجات اللازمة في المرحلة المقبلة، للمضي في القضايا المتعلقة بمجال المياه العابرة للحدود والمياه المعالجة، وتطوير القطاع المائي في غزة، ضمن البرامج والمشاريع المعدة وبرنامج الإصلاح والخطوات التي ستتم في المستقبل القريب.