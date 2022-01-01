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الانتخابات القادمة تهدد إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية

الثلاثاء 28 يونيو 2022 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الانتخابات القادمة تهدد إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن حل الكنيست المرتقب والانتخابات المتوقعة، قد يؤدي إلى تأخير قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة.
 
وبحسب الصحيفة، قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلي اييليت شاكيد والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس: إن إسرائيل يمكن أن تدخل برنامج الإعفاء من التأشيرة في عام 2023، لكن هذا أصبح أقل احتمالًا في ضوء الانتخابات المتوقعة.
 
وأضافت الصحيفة أن التشريع المطلوب لإسرائيل للوفاء بالمتطلبات الأمريكية للإدراج في البرنامج لم يكتمل بعد ويمكن تعليقه الآن.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين مقربين من وزيرة الداخلية أييليت شاكيد أعربوا عن غضبهم من زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، بسبب رفضه تمرير القوانين اللازمة والذي أضر بجميع الإسرائيليين، على حد قولهم.
 
وقالوا: "إنها ليست مسألة يمين أو يسار أو تحالف ومعارضة. جميع الإسرائيليين بحاجة إلى هذا الإعفاء من التأشيرة وسيستفيدون منه. من غير المقبول أن تقوم المعارضة بنسف هذه القوانين المهمة"، وفق تعبيرهم.

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