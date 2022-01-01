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هنية يلتقي الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة في بيروت

الثلاثاء 28 يونيو 2022 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يلتقي الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة في بيروت



بيروت /سما/

التقى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد قيادة الحركة السيد طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة، ووفدا من قيادة الجبهة اليوم في بيروت.

وبحث الطرفان التطورات الميدانية والسياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، إلى جانب الأحداث التي جرت والمستمرة في القدس والمسجد الأقصى المبارك، ومحاولات الاحتلال تقسيمه زمانًا ومكانًا، والتهديدات المتواصلة بحق أبناء شعبنا في مختلف اماكن تواجده.

واستعرض اللقاء جهود الاحتلال الرامية لاختراق المنطقة والتوغل فيها عبر بوابة التطبيع وتشكيل التحالفات السياسية والأمنية وانعكاساتها السلبية على القضية الفلسطينية وشعوب المنطقة.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على المقاومة الشاملة كخيار استراتيجي للتعامل مع الاحتلال ومواجهة مخططاته. وتطرق الطرفان إلى بحث الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج ومخيمات اللجوء، وسبل توفير الحياة الكريمة لهم.

كما بحث اللقاء الجهود المبذولة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة مواجهة الاحتلال وتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا الفلسطيني.

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