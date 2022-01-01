  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيروت: الأحمد وناجي يبحثان الأوضاع السياسية في الأراضي الفلسطينية

الثلاثاء 28 يونيو 2022 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت: الأحمد وناجي يبحثان الأوضاع السياسية في الأراضي الفلسطينية



رام الله / سما /

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، مع أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة طلال ناجي، الأوضاع السياسية في الأراضي الفلسطينية.

وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات، وعضوا المكتب السياسي للجبهة رامز مصطفى وأنور رجا، ومسؤول الجبهة في لبنان أبو كفاح غازي.

وتناول اللقاء استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس، واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بغطاء من حكومة الاحتلال.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، على طريق إنهاء الانقسام للتصدي لمحاولات استهداف قضيتنا ومشروعنا الوطني.

وأشاد اللقاء بالمقاومة الشعبية السلمية وإثبات فعاليتها في الضفة الغربية، خاصة في مدينة القدس، في رفض الاستيطان والتصدي للمستوطنين واعتداءاتهم على أرضنا.

الأكثر قراءة اليوم

مصرع مذيعة مصرية ورفع الحصانة عن زوجها القاضي بتهمة قتلها

مسؤول أمني اسرائيلي : لا علم لنا بتدهور الحالة الصحية لاسرانا لدى حماس ..

العلاقة مع الحوثيين جيدة.. قيادي في حماس يكشف حقيقة عودة العلاقات مع سوريا و طبيعة العلاقات مع مصر

زعماء "السبع" يسخرون من بوتين وهو عاري الصدر (فيديو)

"مقتنع بمصداقية وجدية الاعلان".. مسؤول إسرائيلي يدعو لأخذ إعلان القسام على محمل الجد

أسعار صرف العملات

شاهد ..ماكرون ينقل لـ"بايدن" خبرا مزعجا عن رفض الامارات والسعودية زيادة إمدادات النفط

الأخبار الرئيسية

شاهد ..القسام تعرض مشاهد لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها

بينيت: يمكن استخدام "السايبر" بدلا من إرسال قوات كوماندوز

الجهاد الاسلامي : نحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسير خليل عواودة

شاهد ..ماكرون ينقل لـ"بايدن" خبرا مزعجا عن رفض الامارات والسعودية زيادة إمدادات النفط

اسرى

مصادر : هذا ما طلبته "إسرائيل" من مصر بعد تصريحات القسام حول أسراها لدى حماس

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم