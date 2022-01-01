بيروت: الأحمد وناجي يبحثان الأوضاع السياسية في الأراضي الفلسطينية

رام الله / سما /

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، مع أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة طلال ناجي، الأوضاع السياسية في الأراضي الفلسطينية.

وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات، وعضوا المكتب السياسي للجبهة رامز مصطفى وأنور رجا، ومسؤول الجبهة في لبنان أبو كفاح غازي.

وتناول اللقاء استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس، واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بغطاء من حكومة الاحتلال.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، على طريق إنهاء الانقسام للتصدي لمحاولات استهداف قضيتنا ومشروعنا الوطني.

وأشاد اللقاء بالمقاومة الشعبية السلمية وإثبات فعاليتها في الضفة الغربية، خاصة في مدينة القدس، في رفض الاستيطان والتصدي للمستوطنين واعتداءاتهم على أرضنا.