المحكمة العليا في الإمارات تلغي قرار الإعدام بحق الحيفاوية فداء

ابو ظبي/سما/

ألغت المحكمة العليا في الإمارات قرار الإعدام بحق الحيفاوية فداء كيوان.

المحاميان تامي أولمان وشادي سروجي عبرا عن رضاهما من هذا القرار.

وتدعي النيابة في الإمارات أن فداء كانت تتاجر بالمخدرات فيما تقول عائلة فداء أنه تم تلفيق التهم لها وتوريطها من قبل أشخاص.



وكانت المحكمة قد أصدرت قبل شهور حكمًا بالإعدام بحق الشابة فداء كيوان من حيفا، بعدما ضبطت ومعها نصف كيلو من المخدرات من نوع كوكائين قبل عام، وفق ادعاءات النيابة الإماراتية.

الاعتقال تم قبل سنة، ورغم ادعاءات المتهمة بأن ليست لها علاقة بالمخدرات التي عثر عليها بحوزتها، إلا أن هذا لم يقنع السلطات هناك وتم الإعلان عن حكم الإعدام بحقها، فيما سيقدم محاميها استئنافًا على القرار.

وتدخلت جهات عديدة في هذه القضية، وناشدت العائلة كل من حاكم الإمارات محمد بن زايد، ورئيس حكومة اسرائيل نتفالي بينيت.

وتواجه فداء الان حكمًا بالسجن، فيما لم تعرف التفاصيل بعد.