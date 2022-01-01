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البدء بتفويج نحو 1000 حاج فلسطيني من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
البدء بتفويج نحو 1000 حاج فلسطيني من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة



رام الله / سما /

قال الوكيل المساعد لشؤون الحج والعمرة في وزارة الاوقاف، رئيس بعثة المدينة المنورة سليم الأشقر ، إن البعثة بدأت بتفويج حجاج المحافظات الشمالية ( الضفة الغربية)، من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وأضاف، إن الفوج الأول من حجاج المحافظات الشمالية، الذي ضم 26 حافلة تقل نحو ألف حاج، غادر اليوم الثلاثاء،

وتابع، أن طواقم بعثة الحج الفلسطينية وبتعليمات من وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثات الحج، الشيخ حاتم البكري، تبذل كل جهد ممكن، لتفويج حجاج دولة فلسطين وتسكينهم في الفنادق التي حجزت مسبقا في مكة المكرمة.

وأشار الأشقر إلى أن اجراءات التفويج تمت بسهولة ويسر، ولم يبلغ عن اي حالة مرضية من أي نوع، وأن جميع الحجاج بصحة وعافية.

وبين أنه سيتم استكمال تفويج الحجاج يوم غد الأربعاء حيث سيغادر نحو ألف حاج من المدينة إلى مكة المكرمة، ويوم بعد غد الخميس نحو 200 حاج، وذلك بحسب الخطة المسبقة التي وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وأضاف رئيس بعثة المدينة المنورة، أنه سيتم تسكين حجاج المحافظات الشمالية القادمين إلى مكة المكرمة في فندقي "نوازي وثير" و"الأرض المتميزة" القريبين من المشاعر، فيما سيتم اسكان البعثات المرافقة في فندق الظل باستثناء البعثة الطبية.

وأكد أن بعثة الحج انهت كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج في مكة المكرمة، وأن هناك طواقم ستعمل على تسكينهم فور وصولهم إلى الفنادق المخصصة.

ولفت الأشقر إلى أن البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحج، انهت استعداداتها لافتتاح عيادتين طبيتين في مكة المكرمة، لتقديم الخدمات والرعاية الطبية للحجاج، خلال تأديتهم مناسك الحج.

 يذكر أن حجاج المحافظات الجنوبية كانوا قد وصلوا إلى مكة المكرمة الأسبوع الماضي، علما أنهم سيتوجهون إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج، وسيغادرون منها إلى أرض الوطن.

ويبلغ عدد حجاج دولة فلسطين لموسم الحج الحالي هو الأول بعد انقطاع عامين متواصلين، بسبب جائحة "كورونا"، نحو 3100 حاج وحاجة، 1200 منهم من المحافظات الجنوبية (غزة)، والباقي من المحافظات الشمالية (الضفة).

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