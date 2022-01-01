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"التعليم العالي" تعلن أسماء الطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية للعام 2022

الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أسماء الطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية للعام الأكاديمي 2021-2022، والتي نظّمتها بتوجيهات من الوزير محمود أبو مويس؛ بالشراكة مع لجنة الأنشطة في مؤسسات التعليم العالي، بهدف توجيه الطلبة نحو قضاياهم الوطنية والمجتمعية.

وشارك في المسابقات لهذا العام أكثر من 300 طالب وطالبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي، إذ شملت المسابقات (القصة القصيرة، والرسم، والفيلم الوثائقي القصير، والبحث الأكاديمي).
وقد أفرزت لجنة تحكيم مسابقة القصة القصيرة 15 قصة فائزة، وحصل الطالب أحمد فرح من جامعة فلسطين التقنية - خضوري على المركز الأول بقصة تحت عنوان "الدم الحرام"، وفي مسابقة الرسم والتي جاءت بعنوان "في القدس من في القدس لكن لا أرى في القدس إلا أنت"، حصدت فيها الطالبة بيسان حسونة من جامعة "خضوري" المركز الأول، بينما حصلت الطالبة رؤى صلاح وخليل أبو علبة على المركز الأول في مسابقة البحث الأكاديمي في بحث بعنوان "معالجة الظواهر السلبية في مؤسسات التعليم العالي".

وفي مسابقة الفيلم الوثائقي التي جرت تحت عنوان "في المكان كنا ولا زلنا"، حصلت الكلية العصرية الجامعية على المركز الأول والأول مكرر في المسابقة للطلبة براءة نضال وسارة طه.
وأوضحت الوزارة أنه بالإمكان الاطلاع على كامل تفاصيل النتائج من خلال الرابط https://bit.ly/3OPEOK6، لافتةً إلى أنه سيتم تكريم الفائزين وتوزيع جوائز نقدية على الطلبة وطباعة القصص الفائزة في كتيب خاص.

#التعليم العالي

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