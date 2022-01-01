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شاهد ..ماكرون ينقل لـ"بايدن" خبرا مزعجا عن رفض الامارات والسعودية زيادة إمدادات النفط

الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..ماكرون ينقل لـ"بايدن" خبرا مزعجا عن رفض الامارات والسعودية زيادة إمدادات النفط



برلين/ وكالات /

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمة مجموعة السبع أن الإمارات والسعودية من غير المرجح أن تتمكنا من مساعدة الغرب على زيادة إنتاج النفط.

ولحق ماكرون بالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال تنقلهما على هامش قمة مجموعة السبع التي ترأسها ألمانيا في الفترة من 26 إلى 28 يونيو في بافاريا ليقول له: انتظر يا جو! اعذرني.. هذا مستشارك أليس كذلك؟ (في إشارة إلى جيك سوليفان مستشار الامن القومي الأمريكي)

وأضاف ماكرون موجها حديثه لبايدن :" أريد الحديث عن طلب زيادة إنتاج النفط.. لقد تحدثت للتو مع رئيس الإمارات العربية المتحدة فقال لي شيئين: الأول - نحن  الآن في حدود قدراتنا القصوى لإنتاج النفط، هذا ما زعمه، وثانيا – السعوديون بإمكانهم ربما زيادة إنتاج النفط بحدود 150 ألف برميل في اليوم وربما أكثر قليلا، من الآن وحتى 6 أشهر،

تساءل ماكرون : وأخيرا – ماذا علينا أن نفعل بالنسبة للنفط والغاز الروسيين؟

وكان إيفان إيلاند، الباحث البارز في معهد إندبندنت قد ذكر في مقالة لصحيفة ناشيونال إنترست، أن الولايات المتحدة مستعدة للانصياع للسعودية من أجل خفض أسعار النفط، لكن هذا بالنسبة لبايدن لا يعني إلا إذلالا لا معنى له.

#ماكرون بايدن #روسيا الامارات #المانيا غاز السعودية

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