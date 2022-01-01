برنامج غزة للصحة النفسية ينظم ورشة عمل بعنوان "مش متذكر"

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نظم برنامج غزة للصحة النفسية ورشة عمل بعنوان "مش متذكر: قصص غير محكية"ضمن حملة إعلامية أطلقها البرنامج بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

في إطار ر دوره المجتمعي في تعزيز حقوق الإنسان والسلامة النفسية المجتمعية أطلق برنامج غزة للصحة النفسية حملة شاملة لمساندة ضحايا التعذيب من خلال انشطة تهدف إلى إنهاء ممارسات التعذيب وإنصاف ضحاياه وتعويضهم بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الوعي بخطورته على الفرد والمجتمع بكامله.

وتضمنت هذه الحملة العديد من الفعاليات الإعلامية والإعلانية وتم اختتامها بورشة عمل حملت عنوان : "مش متذكر: قصص غير محكية" تضمنت فقرات ومشاركات مختلفة نُقل من خلالها تجارب ضحايا التعذيب وخبرات ذوي الاختصاص، حيث تم افتتاح الورشة بكلمة مدير عام برنامج غزة للصحة النفسية الدكتور ياسر أبو جامع والتي تحدث فيها عن مفهوم التعذيب والاتفاقيات الدولية التي تعمل على مناهضة التعذيب والتركيز على معاناة المعتقلين في السجون وآثارها النفسية.

ثم تبع كلمة الدكتور أبو جامع فقرة الشهادات الحية بدأت مع السيدة (أم ضياء الأغا) وهي أم لثلاثة أسرى وزوجة أسير، حيث شاركت من خلالها التجربة المريرة التي خاضتها في شبابها في أول السبعينيات من القرن الماضي عندما سجن زوجها، ثم ابنها ضياء الذي لا زال يقبع في سجون الاحتلال منذ عام 1993، حيث كان قاصرا يبلغ من العمر 16 عام وقت اعتقاله، ومن ثم اعتقال نجليها الاخرين. وتحدث أم ضياء عن معاناتها وانتهاكات الاحتلال بحقها على مدار أكثر من 40 عام خلال عمليات الزيارة من تفتيش مذل ومهين وغيرها من الانتهاكات.

قام أيضا الاسير المحرر هشام أبو هواش عبر تقنية الزوم بمشاركة تجربة الاعتقال وتجربة الاضراب عن الطعام ومدى تاثير هذه التجربة عليه وعلى ذويه وأشار ان هناك العديد من الاسرى والمعتقلين من لم يسمع صوتهم ولازالوا يقبعون تحت وطأة التعذيب بكافة أشكاله.

واختتمت فقرة الشهادات بشهادة والد الشهيد بهاء عليان ،عبر تقنية الزوم، حيث شارك والده السيد/ محمد عليان تجربته كوالد أسير احتجز جثمان ابنه لفترة من الزمن وعبر عن المعاناة التي تطال أهالي الأسرى والتي تعتبر ضرب من ضروب التعذيب النفسي للتاثير على المعتقل.

وتضمنت الورشة جلسة لمناقشة أوراق مختلفة قدمها أخصائيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأسرى والمعتقلين من قطاع غزة والضفة الغربية: 1. البروفيسور نادرة شلهوب/محاضرة في جامعة كوين ماري في لندن، قدمت البروفيسور شلهوب ورقة بعنوان: "قراءات نقدية في السجون: الاعتقال في السجن، والاعتقال النفسي"

أ. عبد الناصر فروانة/ رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدم السيد فروانة ورقة بعنوان: "الأسرى وأسرهم: رحلة عذاب طويلة وأوجاع لا تطاق"

أ. بلال عودة/ أخصائي اجتماعي في المركز الفلسطيني الفلسطينية قدم ورقة بعنوان: "تعذيب الأطفال من قبل الاحتلال الإسرائيلي وحالة الاسير أحمد المناصرة كنموذج: الحبس المنزلي والغرامات المالية كأداة تعذيب بحق الأطفال وذويهم"