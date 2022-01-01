وقفة احتجاجية لطلبة جامعة بيت لحم

بيت لحم / سما /

نظّم طلبة جامعة بيت لحم، صباح اليوم الثلاثاء وقفةً احتجاجيّةً في حرم جامعة بيت لحم.

جاء ذلك احتجاجاً على إضراب نقابة الموظفين في الجامعة والذي تضمّن وقف الامتحانات النهائيّة وعدم تسليمها، الأمر الذي أثّر على مسيرة الطلبة الاكاديميّة والحياتيّة.

وتأتي الوقفة التي نظّمها طلبة جامعة بيت لحم للمطالبة باستئناف تقديمهم للامتحانات وعودة الحياة الاكاديميّة إلى طبيعتها، حيث رفعوا شعاراتٍ تدعو إلى حقّهم في التعليم وإكمال مسيرتهم التعليميّة، وقال بهاء عويسات أحد الطلبة المشاركين في الوقفة: "لدينا خريجين ستتعطّل مسيرتهم خلال الشهر القادم، كما أننا كطلاب لدينا حياتنا الشخصيّة، فالبعض لديهم سفر أو مناسباتٍ خاصّة، وهذا الإضراب يعيقهم".

وقد علّقت نقابة الموظفين في جامعة بيت لحم منذ ما يزيد عن أسبوع تقديمها للامتحانات النهائيّة، بحجة عدم استجابة إدارة الجامعة لمطالبها.