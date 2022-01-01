  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة احتجاجية لطلبة جامعة بيت لحم

الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة احتجاجية لطلبة جامعة بيت لحم



بيت لحم / سما /
نظّم طلبة جامعة بيت لحم، صباح اليوم الثلاثاء وقفةً احتجاجيّةً في حرم جامعة بيت لحم.
جاء ذلك احتجاجاً على إضراب نقابة الموظفين في الجامعة والذي تضمّن وقف الامتحانات النهائيّة وعدم تسليمها، الأمر الذي أثّر على مسيرة الطلبة الاكاديميّة والحياتيّة.
وتأتي الوقفة التي نظّمها طلبة جامعة بيت لحم للمطالبة باستئناف تقديمهم للامتحانات وعودة الحياة الاكاديميّة إلى طبيعتها، حيث رفعوا شعاراتٍ تدعو إلى حقّهم في التعليم وإكمال مسيرتهم التعليميّة، وقال بهاء عويسات أحد الطلبة المشاركين في الوقفة: "لدينا خريجين ستتعطّل مسيرتهم خلال الشهر القادم، كما أننا كطلاب لدينا حياتنا الشخصيّة، فالبعض لديهم سفر أو مناسباتٍ خاصّة، وهذا الإضراب يعيقهم".

وقد علّقت نقابة الموظفين في جامعة بيت لحم منذ ما يزيد عن أسبوع تقديمها للامتحانات النهائيّة، بحجة عدم استجابة إدارة الجامعة لمطالبها.

الأكثر قراءة اليوم

مصرع مذيعة مصرية ورفع الحصانة عن زوجها القاضي بتهمة قتلها

دويكات: النائب العام العسكري قرر منح إجازة لـ45 موقوفا حرصا على سلامتهم

مسيار : أخبار مضلّلة بشأن قضيّة مقتل الطالبة الجامعيّة المصريّة نيرة أشرف

زعماء "السبع" يسخرون من بوتين وهو عاري الصدر (فيديو)

الاردن : 12 وفاة 255 إصابة جراء تسرب غاز سام في العقبة

أسعار صرف العملات

اتفاق على إجراء الانتخابات الإسرائيلية الخامسة يوم 25 أكتوبر

الأخبار الرئيسية

اسرى

مصادر : هذا ما طلبته "إسرائيل" من مصر بعد تصريحات القسام حول أسراها لدى حماس

20222806063517

تفاصيل إقامة منطقة صناعية إسرائيلية قرب غزة لاستيعاب آلاف العمال من القطاع

"مقتنع بمصداقية وجدية الاعلان".. مسؤول إسرائيلي يدعو لأخذ إعلان القسام على محمل الجد

العلاقة مع الحوثيين جيدة.. قيادي في حماس يكشف حقيقة عودة العلاقات مع سوريا و طبيعة العلاقات مع مصر

مسؤول أمني اسرائيلي : لا علم لنا بتدهور الحالة الصحية لاسرانا لدى حماس ..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم