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مسافرة أخفتها بطريقة غريبة... مطار القاهرة يحبط تهريب كمية من الألماس

الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسافرة أخفتها بطريقة غريبة... مطار القاهرة يحبط تهريب كمية من الألماس



القاهرة / سما /

تمكنت سلطات الجمارك في مطار القاهرة الدولي، من ضبط مسافرة عربية حاولت تهريب كمية من الأحجار الكريمة "الألماس".

وذكرت صحيفة "الوطن" أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي، تم إيقاف إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية.

وأنكرت الراكبة التي بدا عليها الارتباك أن بحوزتها ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، لاحظ المفتشون وجود فواتير من محلات مجوهرات مشتراة باسمها بمبالغ مالية كبيرة.

وأسفر التفتيش الذاتي للمسافرة عن ضبط 3 لفافات محزمة بلاصق مخفية في كورسيه ظهر وحزام ترتديهما.

وبفتح الموظف المسؤول للفافات عثر على كمية من الأحجار الكريمة "الألماس" بلغ وزنها 300 غرام، حاولت المسافرة تهريبها.

وعلى الفور أمرت سلطات مطار القاهرة الدولي بتحرير محضر بالواقعة.

#مسافرة #الألماس #مطار القاهرة

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