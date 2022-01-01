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الفنان هاني شاكر يعلن استقالته من منصب "نقيب الموسيقيين"

الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان هاني شاكر يعلن استقالته من منصب "نقيب الموسيقيين"



وكالات / سما /

أعلن الفنان المصري هانى شاكر استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وأكد أن "قراره نهائي ولا تراجع فيه".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن ذلك جاء على خلفية ما حدث في مؤتمر أقامته النقابة الإثنين من مشادات علت فيها أصوات الموسيقيين ولكن بالصراخ، والصيحات، ما دفع شاكر للانسحاب.

وخلال مداخلة تلفزيونية، توجه شاكر إلى جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها فيها، وقال إنه تشرف بأنه يكون بين قامات فنية كبيرة.

وقال وكيل نقابة الموسيقيين حمادة أبو اليزيد إن شاكر "انزعج بشدة لما حدث في المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة ظهر الاثنين من أجل تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش اعتذارا لشعبة عازفي الايقاع بعدما تلفظ بكلمات غير لائقة خلال إحدى حفلاته العام الماضي".

#هاني شاكر #نقيب الموسيقيين #مصر

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