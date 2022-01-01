  1. الرئيسية
  2. الصحة

أعراض تظهر قبل شهر من الإصابة باحتشاء عضلة القلب

الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعراض تظهر قبل شهر من الإصابة باحتشاء عضلة القلب



وكالات / سما /

أعلن الدكتور ساتير زيجيان سيوي، أخصائي أمراض القلب، أن الألم في الظهر والبطن قد يشير إلى خطر احتشاء عضلة القلب.

ويشير الأخصائي في تصريح لـ Express، إلى أن هذه الأعراض تظهر قبل الإصابة باحتشاء عضلة القلب بفترة طويلة.

ويضيف، أن ظهور هذه الأعراض أمر معتاد لبعض الناس. لذلك يمكن أن يشير الشعور بالقلق والإرهاق إلى احتشاء عضلة القلب. كما قد يشعر الشخص بألم في الظهر أو البطن يصاحبه انخفاض القدرة على التحمل.

ويشير الأخصائي، إلى أن هناك أعراضا أخرى تظهر قبل فترة طويلة من الإصابة باحتشاء عضلة القلب، مثل ألم في الصدر، والتعرق، وعدم انتظام ضربات القلب، وضيق التنفس، وغيرها.

#عضلة القلب #القلب #أعراض #التنفس

الأكثر قراءة اليوم

مصرع مذيعة مصرية ورفع الحصانة عن زوجها القاضي بتهمة قتلها

دويكات: النائب العام العسكري قرر منح إجازة لـ45 موقوفا حرصا على سلامتهم

مسيار : أخبار مضلّلة بشأن قضيّة مقتل الطالبة الجامعيّة المصريّة نيرة أشرف

زعماء "السبع" يسخرون من بوتين وهو عاري الصدر (فيديو)

الاردن : 12 وفاة 255 إصابة جراء تسرب غاز سام في العقبة

أسعار صرف العملات

اتفاق على إجراء الانتخابات الإسرائيلية الخامسة يوم 25 أكتوبر

الأخبار الرئيسية

اسرى

مصادر : هذا ما طلبته "إسرائيل" من مصر بعد تصريحات القسام حول أسراها لدى حماس

20222806063517

تفاصيل إقامة منطقة صناعية إسرائيلية قرب غزة لاستيعاب آلاف العمال من القطاع

"مقتنع بمصداقية وجدية الاعلان".. مسؤول إسرائيلي يدعو لأخذ إعلان القسام على محمل الجد

العلاقة مع الحوثيين جيدة.. قيادي في حماس يكشف حقيقة عودة العلاقات مع سوريا و طبيعة العلاقات مع مصر

مسؤول أمني اسرائيلي : لا علم لنا بتدهور الحالة الصحية لاسرانا لدى حماس ..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم