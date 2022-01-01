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أبل تعد لـ"طوفان" من الأجهزة الجديدة

الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبل تعد لـ"طوفان" من الأجهزة الجديدة



وكالات / سما /

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أن شركة "أبل" الأميركية العملاقة تعد العدة لإطلاق عدد كبير من الأجهزة الذكية خلال الفترة الممتدة من خريف 2022 حتى منتصف عام 2023.

وقالت الوكالة إن "أبل" إن "طوفان" الأجهزة الجديدة يشمل أربعة أنوع من طراز "آيفون 14"، ومجموعة من الحواسيب اللوحية "آيباد"، و3 ساعات ذكية، فضلا حواسيب جديدة من طراز "ماك".

وتشمل قائمة الأجهزة الجديدة مكبر الصوت اللاسلكي "هوم بود"، وتلفزيون "أبل" المعزز بمواصفات جديدة، وغيرها.

وذكرت الشركة العملاقة على وشك الشروع في واحدة من أكثر فتراتها طموحا على صعيد الإنتاجات الجديدة في تاريخها.

وبحسب "بلومبرغ"، فإن عزم "أبل" على إصدار أجهزة كثيرة خلال الفترة المقبلة يأتي بعد الكشف عن البرمجيات الجديدة في مؤتمر أبل العالمي للمطورين، الذي ينظم سنويا في شهر يونيو الجاري.

وأوضحت أن الإعلانات التي ظهرت في المؤتمر تعطي لمحة عما هو متوقع في الأجهزة الجديدة والبرمجيات معا.

وذكرت أن من أهم التحديثات التي ستطرأ على "آيفون 14" هو قفل الشاشة بطريقة جديدة، فالشركة تعمل على هذا التحديث منذ عامين.

وقالت "بلومبرغ" إنه من الطبيعي إدخال هذه الميزة الجديدة على هواتف "آيفون 14" نظرا لوجود مزايا جديدة، مثل عرض خدمات عديدة كالطقس والتقويم وحالة البورصة حتى في ظل سطوع منخفض.

#أبل #الأجهزة الذكية

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