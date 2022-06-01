تعرف على آخر أخبار الانتقالات الصيفية في دوري غزة

غزة / سما /

أعلنت عدداً من الأندية الغزية، عن التعاقد مع العديد من اللاعبين في قطاع غزة، إضافة لتجديد عقود آخرين.

وأعلن خدمات الشاطئ، تعاقده مع لاعبي الصداقة، محمد الديري وحازم أبو شنب، للعب في صفوف الفريق بالموسم القادم.

كما أعلن اتحاد بيت حانون الرياضي، تعاقده مع اللاعب مهند أبو زيد، للدفاع عن ألوان الفريق في دوري الممتازة.

ونجح خدمات رفح، بالحصول على توقيع اللاعب أدهم القاضي، فيمنا نجح بتجديد تعاقده مع نجمه أحمد اللولحي.

وتعاقد نادي الصداقة مع رابع صفقاته هذا الموسم، بعدما نجح بضم اللاعب محمود أبو الخير من صفوف جاره خدمات الشاطئ.

كما تعاقد شباب رفح، بطل دوري الممتازة، مع 3 لاعبين دفعة واحدة، وهم، ناجي النحال، وعبد الله قفة ومحمود عمران.

وحسم اتحاد خانيونس أول الصفقات بإتمام التعاقد مع حاتم نصار لتدعيم الخط الهجومي في الفريق، إضافة لتجديد عقود الثلاثي باسل أبو بطنين ومحمود شيخ العيد ويوسف لولو، مع الفريق موسما آخر.

وواصل نماء تعاقداته المفاجئة، بعدما نجح بضم نجم خدمات رفح، محمد القاضي.

وأعلن نادي شباب جباليا، تعاقده مع النجم يوسف داوود، فيما نجح بتجديد عقد مدافعه محمد أبو حسنين.









