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الأوقاف تستعد لتنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي للفقراء والمحتاجين بالقطاع

الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تستعد لتنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي للفقراء والمحتاجين بالقطاع



غزة / سما /

تستعد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بتبرع كريم من وقف الديانة التركي.

هذا وعقدت وحدة الزكاة والإغاثة بالأوقاف اجتماعاً لمناقشة خطة عمل اللجان, تزامناً مع اقتراب موسم العيد ، بحضور المدير العام أ. أسامة اسليم، ومدير الدائرة المالية أ. رياض أبو يوسف، والمدير التنفيذي للمشروع أ. عوض غيضان, ومدراء الدوائر والإداريين بالوحدة.

وأوضح اسليم أن الوزارة شكلت لجنة خاصة للإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعة عملية ذبح الأضاحي وتجميدها وتغليفها وتوزيعها على الفئات المستهدفة, مشيراً إلى طبيعة العمل خلال الموسم، وتقسيم المهام لضمان نجاح عملية التوزيع بشكل جيد وفق الآليات المحددة، منوهاً بأن لجان الزكاة تعمل على مضاعفة أعداد المستفيدين هذا العام نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وشكر اسليم الجمهورية التركية رئاسةً وحكومةً وشعباً على دورهم الريادي ودعمهم المتواصل لأبناء شعبنا الفلسطيني، وخص بالشكر والعرفان وقف الديانة التركية على تمويل هذا المشروع الإنساني.

من جهته قال غيضان: "سيتم ذبح 90-95 عجل، وتوزيعها خلال أيام عيد الأضحى المبارك على الأسر الفقيرة من جميع محافظات قطاع غزة عبر لجان الزكاة التابعة للأوقاف المنتشرة في أنحاء القطاع", منوهاً بأن اللحوم سيتم ايصالها للأسر الفقيرة في بيوتها

مؤكداً أن الوزارة طرحت مناقصة لتوريد الأضاحي المطلوبة الخاصة بالمشروع وفقاً لمجموعة من المعايير والشروط الخاصة حسب الاصول.

وأضاف: "تفقد وفداً من لجنة الإشراف المكان المخصص لذبح الأضاحي للتأكد من الأوزان والمواصفات المطلوبة وسلامة الإجراءات كافة."

ودعا العاملين والاداريين إلى مزيد من العطاء والوقوف بجانب أبناء شعبنا ورسم ابتسامة العيد علي شفاههم، مشيداً في الوقت ذاته بدور الجهات المانحة في دعم واسناد الأسر الفقيرة في القطاع.

يُذكر أن وحدة الزكاة والإغاثة التابعة للأوقاف عقدت سلسلة من الاجتماعات مع لجان الزكاة وتجمع المؤسسات الخيرية وإداريي اللجان لترتيب موسم الأضاحي ومناقشة آليات التنفيذ, بالإضافة لزيارة عدد من المؤسسات الخيرية العاملة في القطاع لتنسيق عمل مشاريع الأضاحي.

#وزارة الأوقاف #لحوم الأضاحي #فقراء

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