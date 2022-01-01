البوليتكنك وإتحاد الصناعات الانشائية يختتمان برنامج تدريب وتشغيل خريجي السلامة ‎‎في الصناعات الانشائية

رام الله / سما /

اختتم المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة التابع لجامعة بوليتكنك فلسطين وبالتعاون مع اتحاد الصناعات الانشائية الفلسطيني، برنامج تدريب وتشغيل خريجي برنامج ادارة الصيانة ومشرف السلامة والصحة المهنية‎‎ في قطاع الصناعات الإنشائية والممول من(Finance For Jobs).

وقد استهدف تأهيل وتطوير 21 مهندساً من منطقتي الخليل وبيت لحم بالمعارف الأساسية واللازمة في مجال السلامة والصحة المهنية حسب البرنامج المعتمد من وزارة العمل الفلسطينية، بالإضافة الى اكسابهم مهارات الاتصال والتواصل وادارة الصيانة الميكانيكية على ايدي مدربين معتمدين وأكفاء وذوي خبرة عملية طويلة.

وافتتح نائب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين للشؤون الأكاديمية الدكتور رائد عمرو الحفل مرحباً بالحضور الكريم ومشدداً على أهمية التدريبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لدورها الحيوي في الحفاظ على الايدي العاملة والحد من الإصابات، الأمراض المهنية والوفيات ومؤكداً على سعي جامعة بوليتكنك فلسطين الى تطوير الكوادر الفنية في مجالات الصحة والسلامة المهنية المتنوعة للحد من اصابات وحوادث العمل والحفاظ على الإنسان الفلسطيني.

ومن ناحية أخرى تحدث الممثل عن اتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطيني خالد صافي في كلمته حول أهمية وجود مشرفي السلامة والصحة المهنية في القطاع الانشائي (الكسارات، مصانع الباطون الجاهز ومصانع الاسفلت وغيرها) والذي يعتبر من القطاعات الأعلى خطورة، وللدور الهام الذي سيلعبونه في الحد من حوادث العمل من خلال تطبيق أنظمة السلامة المهنية الوقائية.

وأشاد مدير مؤسسة "فايننس فور جوبس" جليل حزبون بمستوى تنفيذ التدريب في جامعة بوليتكنك فلسطين من خلال المركز الوطني الفلسطيني وبمستوى المعرفة الذي تحصله منتسبي هذا البرنامج التدريبي.

وقد تحدث مدير المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة مالك محمد سلهب في كلمته حول واقع السلامة والصحة المهنية في فلسطين وأهمية وجود المشرف في كافة المؤسسات، بالإضافة الى خطوات تنفيذ البرنامج التدريبي من ناحية المواضيع التدريبية وعدد ساعاتها.

وفي كلمته أضاف مدير دائرة اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل الفلسطينية سامر العمد حول بعض التفاصيل الخاصة في هذا القرار بالقانون والذي من أهم أهدافه الحد من الإصابات والوفيات المهنية وايجاد بيئة عامل آمنة تحقق اعلى درجات الراحة والرفاهية للعاملين.

وتم في ختام الحفل توزيع شهادات اعتماد المدربين من وزارة العمل الفلسطينية وشهادة المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والذي يعد احدى الجهات المعتمدة وطنياً لتنفيذ برامج الصحة والسلامة المهنية المتنوعة.

وقد حضر حفل الاختتام العقيد موسى أبو عرقوب مدير مديرية دفاع مدني الخليل، أمين سر مُلتقى رجال الأعمال الفلسطيني الدكتور حازم شاور التميمي ومدير عام الملتقى الأستاذ سعد جرادات، الاخوة ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والنقابات الفرعية، ممثلين عن سلطة جودة البيئة الفلسطينية، ممثلين عن مديريات عمل الخليل والجنوب، مدير مركز التميز والتعليم المستمر المهندس عارف الحرباوي والسيد ماهر أبو اسنينة رئيس نقابة أصحاب صالونات الحلاقة والتجميل، السيد حاتم التميمي من اتحاد الصناعات الجلدية، لفيف من شركات القطاع الخاص وخريجي دبلوم السلامة والصحة المهنية.