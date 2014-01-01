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مدرب الأهلي الجديد.. من هو ريكاردو سواريس؟

الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب الأهلي الجديد.. من هو ريكاردو سواريس؟



وكالات / سما /

تترقب جماهير الأهلي المصري الكشف بشكل رسمي عن هوية مدرب الفريق الجديد خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ويتصدر البرتغالي ريكاردو سواريس قائمة الترشيحات بعدما ذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن "الأهلى أنهى الاتفاق رسميا معه لمدة موسمين".

وقالت الصحيفة إن ريكاردو سواريس سيترك القيادة الفنية لفريق جيل فيسنتي، بعد أن قبل عرضًا من الأهلي، على أن يصل إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وتستعرض "العين الرياضية" في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن ريكاردو سواريس المرشح لقيادة الأهلي.

من هو ريكاردو سواريز؟

ريكاردو سواريس هو مدرب برتغالي الجنسية، من مواليد 11 نوفمبر/ تشرين ثان 1974، ويبلغ من العمر 47 عاما.

بداية ريكاردو سواريس في عالم التدريب كانت في عمر الـ30 عاما، وتولى العديد من الأندية في مختلف الدرجات، ودرب عددا من فرق الهواة، حتى وقع مع فريق فيزيلا صيف 2014، ونجح في الصعود معه إلى الدرجة الثانية.

بعد ذلك تم تعيين سواريس في إدارة فريق شافيز، ثم انتقل إلى تدريب أفيس، بخلاف عدد من الفرق الأخرى.

ولمع بريق ريكاردو مع فريق جيل فيسنتي البرتغالي بعدما حقق معه نتائج رائعة وتمكن من حجز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري البرتغالي خلال الموسم الأخير، المؤهل لملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

تولى ريكاردو سواريس الإدارة الفنية لفريق جيل فيسنتي منذ 13 نوفمبر عام 2020، بعقد يمتد لـ3 سنوات، ينتهي أواخر الشهر الحالي.

خاض المدرب في الموسم المنصرم 34 مباراة مع الفريق بالدوري البرتغالي، حقق الفوز في 13 منها وتعادل 12 مرة وخسر 9، وسجل 47 هدفا واستقبل 42، وجمع 51 نقطة

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