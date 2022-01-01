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ريال مدريد يقترب من التعاقد مع جوهرة أتلتيكو مدريد

الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يقترب من التعاقد مع جوهرة أتلتيكو مدريد



وكالات / سما /

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع جيسوس فورتي ظهير أتلتيكو مدريد الصاعد، والذي يلعب في فريق الشباب بالوقت الراهن.

ورغم أن فورتي يبلغ 15 عاماً فقط، لكن ريال مدريد يتوقع مستقبل باهر لهذا اللاعب، نظراً للإمكانيات التي يملكها، وقدراته المناسبة جداً ليكون ظهير أيمن عصري بامتياز.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد وأتلتيكو اتفاقا شفهياً قبل 3 أسابيع على كسر اتفاقية عدم الاعتداء التي استمرت لـ15 عاماً، وسيتخذ النادي الملكي الخطوة الأولى بالتوقيع مع جيسوس فورتي.

وأضاف التقرير أن إدارة ريال مدريد اجتمعت مع عائلة ووكيل اللاعب، وتم التوصل لاتفاق مبدئي بين الطرفين. وهو الأمر الذي أغضب إدارة أتلتيكو مدريد بشدة، لكن لا يوجد شيء يمكنها فعله سوى الاستسلام.

كما أكدت ماركا على أن ريال مدريد لن يتوقف عند جيسوس فورتي، فهو يستهدف التعاقد مع أسماء شابة أخرى من اتلتيكو مدريد في قادم المواعيد. وهذا سيفتح فصلاً جديداً في صراع الناديين.

#ريال مدريد #أتلتيكو مدريد #فلورنتينو بيريز #بيريز

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