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تحذير ناري لبرشلونة بشأن التعاقد مع بيرناردو سيلفا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير ناري لبرشلونة بشأن التعاقد مع بيرناردو سيلفا



وكالات / سما /

وجه بول روبينسون، حارس مرمى توتنهام السابق، تحذيراً نارياً لإدارة نادي برشلونة بشأن الرغبة في التعاقد مع بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

وبرز اسم سيلفا في قائمة أهداف نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي بعد المستويات الطيبة التي قدمها مع أبطال الدوري الإنجليزي.

وقال روبينسون، في تصريحات نقلها موقع SportSkeeda، :”التعاقد مع سيلفا؟ هذه ليست صفقة يُمكن لبرشلونة أن يجدها سهلة، النادي لم يعد قوة مالية”.

وتابع حارس مرمى مُنتخب إنجلترا السابق قائلاً :”بالطبع لايزال لدى برشلونة قوة الجذب المُتمثلة في كونهم أحد أكبر أندية أوروبا”.

وأضاف :”المُشكلة تكمن في الجوانب المالية، إذا قام برشلونة بطرق باب مانشستر سيتي فإن العرض الذي سيقدمونه يجب أن يكون مُناسباً”.

وأكمل روبينسون قائلاً :”سيكون الأمر صعباً جداً بالنسبة للكتلان حتى لو كان لديهم جاذبية كونهم نادي برشلونة”.

ويبلغ سيلفا من العُمر 27 عاماً، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المُهاجم، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2025 مع السيتي.

وكان النجم البرتغالي قد انتقل للنادي الإنجليزي في 2017 قادماً من موناكو الفرنسي، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان السيتي في 251 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل 48 هدفاً، وصنع 51 هدفاً لزملائه.

#بيرناردو سيلفا #برشلونة #مانشستر سيتي

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