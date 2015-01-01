تكلفة باهظة لهدفي مانشستر يونايتد في الميركاتو

وكالات / سما /

يسعى نادي مانشستر يونايتد لإبرام صفقات جديدة لمُساعدة المُدرب الهولندي الجديد للفريق إيريك تين هاج.

وجاء تعيين تين هاج بعد الموسم الكارثي للشياطين الحُمر الذي خسروا فيه كل شيء بما في ذلك فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن إدارة الشياطين الحُمر عليها توفير ما يزيد عن 115 مليون باوند لإتمام صفقتين مع أياكس أمستردام بخصوص النجم الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، و النجم البرازيلي أنتوني.

ويجيد ليساندرو مارتينيز اللعب في مركز لاعب قلب الدفاع، ويبلغ من العُمر 24 عاماً، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2015 مع أياكس أمستردام.

وانتقل مارتينيز للنادي الهولندي في 2019 قادماً من ديفنسا الأرجنتيني، ومنذ ذلك الحين لعب 118 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 6 أهداف، وصنع مثلهم.

أما النجم البرازيلي أنتوني فيبلغ من العُمر 22 عاماً، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2025 مع النادي الهولندي.

وانتقل أنتوني لنادي العاصمة الهولندية في 2020 قادماً من ساو باولو البرازيلي، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان أياكس في 78 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 22 هدفاً، وصنع 20 هدفاً لزملائه.