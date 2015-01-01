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تشيلسي يتحرك لحسم صفقة رحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي

الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يتحرك لحسم صفقة رحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي



وكالات / سما /

بدأ نادي تشيلسي التحرك رسمياً لحسم صفقة النجم الإنجليزي رحيم ستيرلنج ، لاعب فريق مانشستر سيتي، وذلك لتدعيم صفوف البلوز في الميركاتو الصيفي.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن إدارة البلوز فتحت قناة اتصال مع إدارة السيتي لبحث إمكانية ضم النجم الإنجليزي المُخضرم صاحب التجربة الكبيرة في الدوري الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن مالك نادي تشيلسي تود بويلي تواصل مع إدارة السيتي، اليوم الاثنين، لدراسة إمكانية التوصل لاتفاقٍ خلال الاسبوع المُقبل.

ولفت التقرير إلى أن ستيرلنج عقد بالفعل مُحادثات إيجابية مع مُدرب البلوز توماس توخيل، وستُجيب الأيام المُقبلة على السؤال بشأن إمكانية انتقال ستيرلنج للنادي اللندني.

ويبلغ ستيرلنج من العُمر 27 عاماً، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2023 مع النادي الإنجليزي.

وكان النجم الشاب قد انتقل للسيتي في 2015 قادماً من ليفربول، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان السيتي في 339 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 131 هدفاً، وصنع 95 هدفاً لزملائه.

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