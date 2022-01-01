الصحة الاسرائيلية: زيادة عدد المرضى النفسيين في مستوطنات غلاف غزة بنسبة 25%

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المرضى النفسيين في غلاف غزة بنسبة 25% ، خلال فترة ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة "حارس الأسوار/ سيف القدس ".

ووفق إحصائية رسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية، ففي العام الذي أعقب عملية "حارس الأسوار/ سيف القدس"، تم تسجيل 3569 طلبًا في مناطق سديروت وعسقلان وشاعر هنيغف وسدوت نيغف وأشكول وشاطئ عسقلان، مقابل 2831 طلبًا في العام الذي سبق العملية.

وبينت الإحصائية، أن هناك زيادة بنحو 25% في إحالة الذين يعانون من صدمات نفسية رهيبة إلى مراكز الصمود المختصة بعلاج الحالات النفسية وتقديم الدعم لهم.