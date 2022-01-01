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"مقتنع بمصداقية وجدية الاعلان".. مسؤول إسرائيلي يدعو لأخذ إعلان القسام على محمل الجد

الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مقتنع بمصداقية وجدية الاعلان".. مسؤول إسرائيلي يدعو لأخذ إعلان القسام على محمل الجد



القدس المحتلة / سما /

دعا المنسق السابق لملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، موشيه تال، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة الأخذ إعلان حركة حماس غير العادي حول الأسرى لديها على محمل الجد.

وقال تال في حديث لإذاعة كان العبرية، إنه مقتنع بمصداقية وجدية إعلان حركة حماس، موضحا أنه يجب أخذ تصريحات حماس على محمل الجد بخصوص الوضع الصحي لأحد الأسرى، قائلا إن "هذه فرصة من أجل كشف ادعاء حماس أن أحد الجنديين على قيد الحياة".

ودعا حكومة الاحتلال إلى الاستيقاظ والعمل من أجل التقاط مثل هذه الفرصة.

وقال "أحد الخيارات للإعلان غير العادي هو بمثابة سلم يسمح لحماس بالنزول من الشجرة فيما يتعلق بادعائهم أن أحد الجنديين على قيد الحياة".

وأضاف: "هناك مجموعة مختلفة من الأدوات يمكن من خلالها التخفيف من شروط الإفراج عن الإرهابيين الذين سيم إطلاق سراحهم في أي صفقة محتملة". وفق تعبيره.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت مساء أمس، عن تدهور صحة أسير إسرائيلي لديها، فيما قللت حكومة الاحتلال من ذلك وحملت لاحقًا حماس المسؤولية عن حياتهم، معتبرةً أن ما أعلن يأتي في إطار الحرب النفسية وأن الحديث يدور عن أفراهام منغستو وهاشم السيد، وليس الجنديين هدار غولدن وأرون شاؤول اللذين تعتبرهما بأنهما جثث فيما تلمح حماس إلى أنهما أحياء.

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