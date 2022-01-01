  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسرى الاداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ179

الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل نحو 500 أسير "إداري"، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ179 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وكان لجنة الأسرى الإداريين للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، قد أعلنت يوم أمس الإثنين، جملة من القرارات، تمثلت في: تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى أيلول 2022، ليكون هذا الشهر محطة تقييم لالتزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق عليه سابقًا، واستمرار مقاطعة المحاكم مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه إلى المحاكم، وذلك من اليوم وحتى منتصف شهر أيلول 2022، على أن تكون هذه الفترة لدراسة وتقييم مدى التزام إدارة سجون الاحتلال بالعرض المقدم، إضافة إلى السماح للمحامين ومؤسسات الأسرى بالمرافعة في محاكم الاعتقال الإداريّ خلال الفترة المحددة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار قرار الحركة الأسيرة بداية العام الجاري مواجهة الاعتقال الإداريّ، وتضمن القرار خطوات نضالية عديدة، منها مقاطعة المحاكم، وصولًا إلى التهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام بداية شهر حزيران/ يونيو، ردا على زيادة أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يقارب 700 أسير".

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع الشهر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

#الأسرى الاداريون

الأكثر قراءة اليوم

مصرع مذيعة مصرية ورفع الحصانة عن زوجها القاضي بتهمة قتلها

دويكات: النائب العام العسكري قرر منح إجازة لـ45 موقوفا حرصا على سلامتهم

مسيار : أخبار مضلّلة بشأن قضيّة مقتل الطالبة الجامعيّة المصريّة نيرة أشرف

الاردن : 10 وفيات 255 إصابة جراء تسرب غاز سام في العقبة

زعماء "السبع" يسخرون من بوتين وهو عاري الصدر (فيديو)

اتفاق على إجراء الانتخابات الإسرائيلية الخامسة يوم 25 أكتوبر

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

20222806063517

تفاصيل إقامة منطقة صناعية إسرائيلية قرب غزة لاستيعاب آلاف العمال من القطاع

"مقتنع بمصداقية وجدية الاعلان".. مسؤول إسرائيلي يدعو لأخذ إعلان القسام على محمل الجد

العلاقة مع الحوثيين جيدة.. قيادي في حماس يكشف حقيقة عودة العلاقات مع سوريا و طبيعة العلاقات مع مصر

مسؤول أمني اسرائيلي : لا علم لنا بتدهور الحالة الصحية لاسرانا لدى حماس ..

162C9AA3-A83E-4199-AAAE-E10367C3FFE0

الاردن : 10 وفيات 255 إصابة جراء تسرب غاز سام في العقبة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم