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الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في الخليل

الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين، من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين ماهر مكرم عبد الرحيم برقان، وفارس عبد طه أبو سنينة، ومصعب هشام الهيموني، وداود صادق أبو زعنونة ونجله فارس، بعد أن داهمت منازلهم في مدينة الخليل، وفتشتها.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمالا، وسلّمت عائلة المواطن حسن عطا زماعرة بلاغا لمقابلة مخابراتها، كما فتشت عدة منازل تعود ملكيتها لعائلة الهيموني في مدينه الخليل.

ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

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