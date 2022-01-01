رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء، توجيه الرئيس خلال ترؤسه جلسة الحكومة الأسبوعية، بتقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المعرضة لاعتداءات المستوطنين لتثبيتهم على أرضهم، ومجلس الوزراء يقر تقديم الدعم المالي لتعزيز صمود الموانين وتثبيتهم بأرضهم في مسافر يطا.

كما أبرزت الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) خبر تسجيل 12 وفاة وأكثر من 260 إصابة بتسرب غاز سام في العقبة والرئيس يعزي الملك، والكيلة: دخلنا الموجة السادسة من الوباء والوضع مقلق.. ألف إصابة في يوم واحد، وخبر هدم 12 مسكنا ومنشأة في خربة ابزيق وبركة زراعية في بيرزيت وإخطار بوقف العمل بـ4 منازل في المعصرة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-تسجيل أراضٍ في القدس بأسماء يهود

-الرئيس يوجه الحكومة بأهمية تعزيز صمود المواطنين

-هدم وإخطارات تطال 17 مسكنا ومنزلا ومنشأة

-12 وفاة وأكثر من 260 إصابة بتسرب غاز سام في العقبة والرئيس يعزي الملك

"الحياة الجديدة":

-الرئيس يوجه الحكومة بتقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المعرضة لاعتداءات المستوطنين لتثبيتهم على أرضهم، ويصرح: المقاومة الشعبية السلمية من أهم الأسلحة التي يمكن أن يستعملها الشعب المقهور.. ننتظر زيارة بايدن للبت في قرارات المجلس المركزي حول العلاقة مع اسرائيل وأمريكا

-مجلس الوزراء يقر تقديم الدعم المالي لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم بأرضهم في مسافر يطا وتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لمتابعة قضية رسوم المحاكم مع النقابة ومجلس الوزراء ووزارة المالية

-الرئيس ينعى اللواء فيصل أبو شرخ ويشارك في تشييع جثمانه

-الرئاسة ترحب بموقف جنوب افريقيا الرافض لجرائم الاحتلال والداعم للحق الفلسطيني

-الرئيس يعزي العاهل الأردني بضحايا حادث العقبة الأليم

-الكيلة: فلسطين دخلت الموجة السادسة من كورونا

-اصابة شاب بالرصاص في جنين والاحتلال يهدم مساكن ومنشآت في خربة إبزيق وبركة زراعية في بيرزيت ويعتقل 23 مواطنا من الضفة والمستوطنون يهاجمون قرية يتما والأهالي يتصدون لهم

"الأيام":

-خلال ترؤسه جلستها الأسبوعية، الرئيس يوجه الحكومة لتقديم المساعدات للمواطنين لتعزيز الصمود أمام الاحتلال

-إصابة شاب برصاص الاحتلال في جنين وهدم منشآت في خربة إبزيق وبيرزيت

-تشييع رسمي للمناضل فيصل أبو شرخ بمشاركة الرئيس

-الاحتلال يشرع في تسوية إجراءات ملكية أراضٍ مجاورة للأقصى والثوري لمصادرتها

-الأردن: وفاة 13 شخصا وإصابة 260 نتيجة تسرب غاز من صهريج في العقبة والرئيس يعزي العاهل الأردني بضحايا الحادث

-الكيلة: دخلنا الموجة السادسة من الوباء والوضع مقلق.. ألف إصابة في يوم واحد

-اسرائيل: 11438 إصابة كورونا خلال 24 ساعة