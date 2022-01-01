الاحتلال يعتقل 5 شبان من محافظة جنين

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، خمسة شبان من بلدات جبع والسيلة الحارثية واليامون في محافظة جنين وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أنيس زاهر علاونة، والأسير المحرر قصي حسن سلامة بعد اقتحام بلدة جبع جنوب المحافظة ومداهمة منزلي ذويهما وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي بلدة السيلة الحارثية غربا، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عاصم عبد الله طحاينة، وأحمد أبو مسعدة جرادات، فيما اعتقلت من اليامون الشاب أحمد عزمي أبو الحسن، كما داهمت منزلي المواطنين رائد صلاح واحمد المهندس.