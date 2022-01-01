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العثور على جثث 46 شخصا داخل شاحنة في تكساس

الثلاثاء 28 يونيو 2022 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثث 46 شخصا داخل شاحنة في تكساس



وكالات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية  نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق، أنه تم العثور على ما لا يقل عن 42 شخصا موتى في شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت قناة "دبليو.أو.إيه.آي" التلفزيونية في سان أنطونيو، إن هؤلاء كانوا مهاجرين، وإن الشرطة تحقق في الأمر.

وقالت قناة "كيه.إس.إيه.تي" التلفزيونية، إنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديد في حي ساوث وست سايد بالمدينة.

وقالت قناة "أي بي سي نيوز"، أن تم العثور على ما لا يقل عن 46 شخصا ميتين داخل الشاحنة ومقطورة في ساوث ويست سايد، فيما نُقل 16 آخرون إلى مستشفيات المنطقة في ظروف متفاوتة.

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