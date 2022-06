زعماء "السبع" يسخرون من بوتين وهو عاري الصدر (فيديو)

سخر زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حديث بينهم في القمة التي عقدت في ألمانيا .



وأثناء جلوس الزعماء بملابسهم الرسمية، على طاولة الاجتماعي، تساءل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن ما إذا كان عليهم خلع ستراتهم وما تحتها من ثياب.

G7 leaders laughed at Putin



During #G7 meeting, leaders joked whether it would be advisable to take off their jackets or even be more naked in order to oppose "formidable" and "tough" image of Putin.



Justin Trudeau added:"We will arrange a ride on horseback with bare-chested." pic.twitter.com/Imq9caA3Oh