زعماء "السبع" يسخرون من بوتين وهو عاري الصدر (فيديو)

وكالات

سخر زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حديث بينهم في القمة التي عقدت في ألمانيا .



وأثناء جلوس الزعماء بملابسهم الرسمية، على طاولة الاجتماعي، تساءل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن ما إذا كان عليهم خلع ستراتهم وما تحتها من ثياب.

G7 leaders laughed at Putin



During #G7 meeting, leaders joked whether it would be advisable to take off their jackets or even be more naked in order to oppose "formidable" and "tough" image of Putin.



Justin Trudeau added:"We will arrange a ride on horseback with bare-chested." pic.twitter.com/Imq9caA3Oh — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2022





وقال جونسون: "يجب أن نظهر أننا أشد بأسا من بوتين".. وهو ما أثار ضحك المشاركين، في حين علق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالقول بصوت مرتفع: "ركوب الخيل بصدر عار"، في إشارة إلى صورة بوتين الشهيرة التي التقطت له عام 2009 وهو يركب حصانا وهو عاري الصدر.



وردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقول: "أوه، نعم... ركوب الخيل هو الأفضل".



ويتفاخر بوتين بمظهره الرياضي والتقطت له عدة مرات صور وهو عاري الصدر ونشرتها وسائل إعلام روسية رسمية، وكانت إحداها وهو يمتطي حصانا ويضع نظارات شمسية وسلسلة ذهبية وبصدر عار وبنطال مموه.