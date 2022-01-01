اول تعليق من بينيت على تدهور صحة احد الاسرى لدى حماس ..

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الإثنين، إن بلاده ستواصل جهودها لاستعادة أسراها لدى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادرٍ عن مكتب بينيت عقب إعلان كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لـ"حماس"، تدهوراً طرأ على صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لديها.

واتّهم بينيت حماس باحتجاز "مدنيّين مضطربين نفسياً، وجثث جنديّين خلافاً لجميع المواثيق والقوانين الدولية".

وأضاف أن "حماس تتحمّل المسؤولية عن حالة المدنيَين الأسيرَين".

وأردف بالقول "ستواصل إسرائيل بذل جهودها بكل مسؤولية وإصرار، من خلال الوساطة المصرية، من أجل استعادة الأسرى والمفقودين".