  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

الثلاثاء 28 يونيو 2022 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

مات سريريا.. ليلة ساخنة في الأردن.. فيديو : لحظات محاصرة قاتل “الفتاة إرشيد”

الداخلية تكشف تفاصيل جواز السفر "البيومتري" الفلسطيني الجديد

مصرع مذيعة مصرية ورفع الحصانة عن زوجها القاضي بتهمة قتلها

مسيار : أخبار مضلّلة بشأن قضيّة مقتل الطالبة الجامعيّة المصريّة نيرة أشرف

القناة 12 : إسرائيل تهدد باستهداف نقل النفط الإيراني لسورية

الاردن : 10 وفيات 255 إصابة جراء تسرب غاز سام في العقبة

اتفاق على إجراء الانتخابات الإسرائيلية الخامسة يوم 25 أكتوبر

الأخبار الرئيسية

قيادي في حماس يكشف حقيقة عودة العلاقات الرسمية مع سوريا و طبيعة العلاقت مع مصر

مسؤول أمني اسرائيلي : لا علم لنا بتدهور الحالة الصحية لاسرانا لدى حماس ..

162C9AA3-A83E-4199-AAAE-E10367C3FFE0

الاردن : 10 وفيات 255 إصابة جراء تسرب غاز سام في العقبة

الشؤون المدنية بغزة: 3500 تصريح جديد للعمل في "إسرائيل"

اتفاق على إجراء الانتخابات الإسرائيلية الخامسة يوم 25 أكتوبر

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم