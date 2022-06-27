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5 وفيات و234 إصابة جراء تسرب غاز سام في العقبة

الإثنين 27 يونيو 2022 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 وفيات و234 إصابة جراء تسرب غاز سام في العقبة



عمان/سما/

توفي 5 أشخاص وأصيب 234 آخرون من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة، وفق مديرية الأمن العام.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الاثنين، إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة

وبين السرطاوي أن التعامل مازال جار مع الحادثة.

وأخلي الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة الاثنين، بعد تسرب غاز سام من صهريج، وفق مراسلة "المملكة".

وأوضحت أن الباخرة التي حدث التسرب فيها أسقطت منها صهريجا يحتوي على مواد غازية سامة.

وأشارت إلى أن مكان تسرب الغاز السام بعيد عن المناطق السكنية، موضحة أن سبب تسرب الغاز لايزال مجهولا.

وبينت أن الإصابات نقلت إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري والمستشفى الإسلامي ومستشفى خاص آخر ثالث، بالإضافة إلى أنه تم فتح المستشفى الميداني الذي يقع بالقرب من مستشفى الأمير هاشم.

وذكرت أن المنطقة الصناعية تتواجد بالمنطقة الجنوبية في مدينة العقبة والشواطئ الجنوبية تعتبر قريبة من هذه المنطقة بالمسافة.

وأفادت بأن مدخل المنطقة الصناعية كان يخلو من الحركة تماما، إضافة إلى تم إيقاف حركة الشاحنات القادمة إلى ميناء العقبة الجديد.

وتابعت "هناك تواجد للقوى البحرية بالقرب الباخرة للتعامل مع هذه الحادثة، (...) هذه الحادثة وقعت أثناء عملية مناولة الصهريج المعبأ بهذا الغاز السام".

وقال محافظ العقبة محمد الرفايعة، لـ"المملكة" إنه تم السيطرة على الحادث.

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