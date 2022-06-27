وينسلاند: خطر التصعيد في غزة مستمر

نيويورك/وكالات/

قال المنسق الأممي الخاص للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مساء الإثنين، إن خطر التصعيد في غزة مستمر، مضيفًا أن هشاشة الوضع السياسي والأمني بالضفة الغربية "مقلقة للغاية".

ودعا وينسلاند، خلال إحاطته بجلسة لمجلس الأمن الدولي، حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا.

وأشار إلى أن استمرار عمليات الهدم ومصادرة مباني الفلسطينيين أمر مُثير للقلق.

وتابع: "نشعر بقلق عميق من الآثار المحتملة لحكم المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن مسافر يطا".

وبشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة، جدّد وينسلاند دعوة الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة، وضمان محاسبة المسؤولين، مضيفًا: "أشعر بالجزع جراء مقتل شيرين أبو عاقلة".