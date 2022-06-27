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الرئيس عباس: نوعية المقاومة الشعبية تتطور بشكل مذهل

الإثنين 27 يونيو 2022 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس: نوعية المقاومة الشعبية تتطور بشكل مذهل



رام الله / سما /

 ترأس الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.

وقال الرئيس في مستهل جلسة الحكومة، التي عقدت بمقر مجلس الوزراء، بمدينة رام الله، "إن نوعية المقاومة الشعبية تتطور خلال الفترة الراهنة بشكل مذهل".

وأوضح الرئيس "كل مواطن فلسطيني مهما كان جنسه أو عمره، يخرج سواء أكان كبيرا أم صغيرا في المسيرات السلمية، وقد رأيت بلدة بيتا، وعددا كبيرا من المدن والقرى الفلسطينية تواجه بصدور عارية هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا".

وتابع "أتصور أن النتائج ستكون إيجابية، ولكن علينا أن نصبر ونتحمل".

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