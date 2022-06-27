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جيش الإحتلال يزعم الكشف عن "متعاون مع حزب الله" يهرب مخدرات وأسلحة عبر الحدود

الإثنين 27 يونيو 2022 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال يزعم الكشف عن "متعاون مع حزب الله" يهرب مخدرات وأسلحة عبر الحدود



القدس المحتلة / سما /


كشف الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين النقاب عن هوية "المهرب اللبناني المتورط في محاولة تهريب مخدرات من لبنان إلى داخل إسرائيل (حوالي 35 كلم خلال الأسبوع الماضي) ويدعى ليون العلم" على حد مزاعم جيش الاحتلال .

وأضاف البيان أن "ليون يعتبر من بين أولئك الذين شرعوا أرضهم لحزب الله ويتعاون مع المدعو الحاج خليل حرب المستشار السابق لأمين عام حزب الله حسن نصر الله والذي يعمل اليوم كمحور رئيسي لتهريب الأسلحة والمخدرات إلى داخل إسرائيل بتوجيه إيراني" وفق ادعاء جيش الاحتلال .

وتابع البيان أن "ليون العلم يُقيم في بلدة رميش في جنوب لبنان والمعروف بنشاطاته العديدة في تهريب المخدرات والأسلحة في المنطقة".

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